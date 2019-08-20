2019/08/20 | 20:10

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البلداوي: رفع الحصانـة سيحـسم بين قادة الكتل ورئاسة البرلمـان

الثلاثاء

20

أب

2019 :

07:55 pm

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اكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي ان مجلس النواب سيتعامل

بجدية مع طلبات رفع الحصانة التي ترد من السلطة القضائيـة. البلداوي أوضح أن ملف رفع الحصانة في طريقه الى الحل بين قادة الكتل

السياسية ورئاسة البرلمان ، مشيراً الى ان الجميع متفق على تمكين

القضاء العراقي مطلق الحرية لاجراء التحقيق اللازم ، لافتاً النظر إلى

أنه اذا ثبتت براءة النائب ستعود حصانته تلقائياً وبخلافه اذا ثبت

فساده وعليه ملفات ادانة رسمياً لا يستحق مقعده البرلماني.

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