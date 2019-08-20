الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مخزن عتاد الحشد قرب قاعدة بلد

2019/08/20 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

اعلنت

مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، السيطرة على حريق مخزن عتاد الحشد قرب قاعدة بلد

الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقالت

المديرية في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم السيطرة على الحريق الذي نشب في

مخزن للعتاد تابع لقوات الحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية”.

وكانت

مديرية الدفاع المدني، اعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، أن كدسا للعتاد تابع الى

فصيل بالحشد الشعبي، انفجر قرب قاعد بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

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