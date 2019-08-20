الاعمار الكوردستانية تعلن حفر نفق جديد في دربندخان ومشاريع أخرى

2019/08/20 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه بسبب قدم نفق دربندخان سيتم حفر نفق اخر، مبينا ان طريق اربيل – كويسنجق ونفق اربيل – بيرمام سينجزان في الوقت المحدد لهما.

وتفقد الوزير دانا عبدالكريم مشروع نفق اربيل – بيرمام وقال مؤتمر صحفي انه بسبب تقادم نفق دربندخان من المقرر ان يتم حفر نفق اخر بشكل عصري مع اجراء الترميمات على النفق القديم.

واضاف انه خلال الاعوام الاربعة المقبلة تعمل الوزارة على اتمام العمل في الطريق ذي الاتجاهين بين السليمانية - كلار من اجل التقليل من ضحايا الحوادث المرورية في المنطقة.

واشار عبدالكريم الى بدء عمليات ترميم واصلاح طريق اربيل – كويسنجق وسيتم انجازه في المدة المقررة له، وستبذل المساعي لجعله طريقا ذو اتجاهين، مبينا انه تم انجاز نحو 90 بالمائة من اعمال نفق اربيل – بيرمام وسيتم افتتاحه في وقت قريب.

وبشأن السكك الحديدية التي تعد احد المشاريع الخاصة بالوزارة خلال الاعوام الاربعة القادمة، قال عبدالكريم ان مشروع السكك وبرنامج الوزارة للسنوات الاربع المقبلة ارسلا الى مجلس الوزراء، موضحا انه متى ما تمت المصادقة عليهما ستقوم الوزارة بالاعلان عن تفاصيلهما وكلفهما.

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