هيئة الاعلام والاتصالات تغلق مكاتب بيع اجهزة الاتصالات اللاسلكية غير المرخصة وتصادر محتوياتها

2019/08/20 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الثلاثاء, بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بحملة تفتيش على الجهات غير المرخصة التي تقوم ببيع وتداول اجهزة الاتصالات

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