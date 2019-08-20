2019/08/20 | 20:14

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عاجل الدفاع المدني يعلن استنفار طاقاتها لاحتواء حادث كدس العتاد في بلد

تأریخ التحریر: : 2019/8/20 20:11

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