تفشي وباء الطاعون في الولايات المتحدة

2019/08/20 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} رصد الأطباء تفشي وباء الطاعون بين كلاب المروج في ولاية كولورادو، ما اضطر السلطات إلى إغلاق محمية Rocky Mountain Arsenal.بحسب صحيفة The Independent

وتفيد صحيفة The Independent، بأن عدوى المرض تنتشر عن طريق البراغيث التي تلسع هذه القوارض {كلاب المروج} وتعديها بعصيات الطاعون التي تسمى علميا Yersinia pestis.



وقد قرر الخبراء منع الزيارات إلى المنطقة التي اكتشفوا فيها إصابة كلاب المروج بهذا الوباء القاتل، حفاظا على صحة الناس وحياتهم.ووفقا للخبراء، هناك خطر انتقال المرض إلى الحيوانات المنزلية أيضا، على الرغم من أن الكلاب أقل عرضة للإصابة بالطاعون مقارنة بالقطط، ولكن يمكن أن تصبح ناقلة للبراغيث التي بدورها يمكن أن تصيب الناس بالمرض.تجدر الإشارة إلى أن آخر وباء للطاعون وقع في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية وقع في عشرينيات القرن الماضي.



حاليا سجلت النسبة الأكبر من الإصابات في المناطق الغربية من الولايات المتحدة، مع أنه سنويا يعلن عن تسجيل سبع إصابات بالمرض في البلاد، وأن 80% من الإصابات تكون بالطاعون الدبلي "الطاعون النزفي".وقد استخدمت السلطات الصحية مبيدا مضادا للحشرات لمنع انتشار البراغيث ونقلها العدوى إلى الحيوانات الأخرى.انتهى

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