2019/08/20 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالأسماء.. الموافقة على أوامر تعيين الطلبة الأوائل في هذه الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالأسماء.. الموافقة على أوامر تعيين الطلبة الأوائل في هذه الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).