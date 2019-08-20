2019/08/20 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس بغداد، الثلاثاء، عن تصدر العمالة الأجنبية في بغداد أكثر من 70% بالعمل داخل المشاريع، مبينة ان العمالة الأجنبية وصلت الى بسطات الفقراء والمعدومين.وقالت رئيس اللجنة هدى جليل لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “العمالة الأجنبية بدأت تستفحل بشكل كبير في العاصمة بغداد مما زادت نسب البطالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد:العمالة الأجنبية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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