بعد ساعات من وقوع التفجير.. وزير الدفاع يصل قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل وزير الدفاع، نجاح الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، الى قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من وقوع عدة تفجيرات

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