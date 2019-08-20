بوغبا آخر ضحايا العنصرية بعد ركلة الجزاء الضائعة

2019/08/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهجوم العنصري الذي تعرض له النجم الفرنسي بول بوغبا، عقب إهداره ركلة جزاء حاسمة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز

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