ديالى تعلن اعادة نحو 120 مفصول وتعيين 64 من الاوائل على كلياتهم

2019/08/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت اللجنة المركزية للتعينات في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اعادة نحو 120 من المفصوليت وتعيين 64 من الاوائل على كلياتهم.وقال رئيس اللجنة عبدالله احمد لـ/ المعلومة/، ان “اللجنة المركزية للتعينات في ديالى من خلال اللجان الفرعية اعادت وفق الضوابط والتعلميات نحو 120 مفصول للعمل في دائرتي التربية والصحة”، لافتا الى ان “جميع […]

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