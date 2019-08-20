التربية تجري الامتحانات التنافسية لطلبة المتميزين وثانويات كلية بغداد

2019/08/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} جرت، اليوم الثلاثاء، الامتحانات التنافسية لطلبة المتميزين وثانويات كلية بغداد.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المدير العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي علي حميد مخلف تفقد برفقة مدير التعليم الثانوي في الوزارة محسن حافظ الزهيري الامتحانات التنافسية للطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتميزين والمتميزات وثانويات كلية بغداد والتي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 20 آب 2019 في بغداد والمحافظات".واضاف ان" الوزارة وفرت كافة الامور الفنية واللوجستية لانجاح عملية الامتحانات"، مشيرا الى إن" آلية الاختبار تضمنت الاجابة عن أسئلة القدرات العقلية ، بعدها فترة استراحة ، ثم جرى الاختبار التحصيلي في المعلومات العامة لمواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانكليزية".انتهى

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