بشار الكيكي: مقترح التجنيد الالزامي غير قابل للتطبيق وسيزيد النقمة الشعبية

2019/08/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي

بالمقابل أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، ان قانون الخدمة الالزامية المقترح، غير ملزم لإقليم كردستان في حال إقراره.

وأوضح الكيكي في تصريح، أن موضوع التجنيد الإلزامي، بحاجة إلى دراسات معمقة، لأن الفكرة غير قابلة للتطبيق، وستزيد النقمة الشعبية على الحكومة والدولة في حال إقراره، مشيرا الى وجود حاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، لا مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد.

وأضاف الكيكي، ان التجنيد الالزامي لا يوفر فرص عمل حقيقية، مبينا انه يقف ضد توجه عسكرة المجتمع، الذي لا يأتي بنتائج إيجابية مع وجود كم هائل من الأجهزة الأمنية.

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