شاهد.. لحظة انفجار كدس العتاد التابع للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 21:16

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بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم) المشاهد الاولى، للحظة انفجار كدس العتاد التابع للحشد الشعبي، اليوم الثلا...





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