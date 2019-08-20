2019/08/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام قوة تابعة لرئاسة الوزراء باعتقال 32 عنصرا من سرايا الخراساني غربي ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة تابعة لرئاسة الوزراء تعتقل 32 عنصرا من سرايا الخراساني غربي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة تابعة لرئاسة الوزراء تعتقل 32 عنصرا من سرايا الخراساني غربي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).