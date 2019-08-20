رويترز: معسكر الحشد قرب قاعدة بلد تعرض لقصف جوي

2019/08/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول عسكري عراقي ومصدر في الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن معسكراً تابعا لفصيل في الحشد قرب قاعدة بلد الجوية، تعرض لقصف جوي.

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