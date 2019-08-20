وزير الدفاع يصل قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع، نجاح الشمري، امس الثلاثاء، إلى قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وذلك على خلفية حادث انفجار كدس للعتاد قرب القاعدة.

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