بعد حظرها في ولاية أميركية.. «الفيب»: مخاطر صحية جسيمة

2019/08/20 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يُحقق مسؤولو #الصحة في #الولايات_المتحدة في نحو 100 حالة إصابة رئوية غامضة مرتبطة باستخدام #السجائر #الإلكترونية (الفيب) في 14 ولاية، معظمها لمراهقين وشباب.وقال مسؤولون إنه […]

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