2019/08/20 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم المفكر المصري الكبير دكتور محمد سعيد التقى يوماً رجل مهموم بحكيم فسأله: أيها الحكيم لقد جئتك وأنا أحمل جبالاً من المشكلات والهموم، فابحث لي عن طريق الخلاص منها.فقال الحكيم: سأسألك سؤالين، وأريد منك جواباً واضحاًلهما، قال الرجل: اسأل.فقال الحكيم: أجئت هذه الدنيا ومعك تلك المشكلات؟ قال الرجل: لا.

التدوينة امواج الحياة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امواج الحياة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امواج الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).