مدير الدفاع المدني يتوجه الى صلاح الدين لمتابعة الانفجار قرب قاعدة بلد

2019/08/20 | 21:26

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مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان

كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، عن توجهه الى محافظة صلاح الدين، على خلفية الانفجار الذي وقع بالقرب من قاعدة بلد.

وأكد بوهان في تصريح مقتضب، انه توجه من العاصمة بغداد، الى موقع حادث انفجار كدس العتاد، داخل مقر تابع للحشد الشعبي، ملاصق لقاعدة بلد الجوية، مشيرا الى مشاركة عشر فرق من الدفاع المدني والإطفاء، في جهود السيطرة على الحريق، بأمر من وزير الداخلية ياسين الياسري.

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