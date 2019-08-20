وزير الدفاع العراقي يصل قاعدة بلد الجوية

2019/08/20 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الثلاثاء، الى قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بعد حادث انفجار كدس عتاد تابع للحشد الشعبي قرب القاعدة....

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