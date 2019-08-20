“بالصور” وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش يتفقدان قاعدة بلد ليلا عقب الانفجار

2019/08/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وصل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري ويرافقه رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي الى قاعد بلد الجوية بعد انفجار وقع بداخلها تعددت الروايات حول طريقة استهدافه.ويقول مراقبون إن قصفا محددا وقع داخل القاعدة بما يشير الى ان هدفا معينا كان يراد استهدافه من قبل طائرة لم تعرف هويتها.ووقع انفجار قبل ايام […]

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