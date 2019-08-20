حملة طلابية تطوعية لاعادة تنظيف وتأهيل المدينة السياحية في الحبانية

2019/08/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أطلق طلبة جامعة الانبار حملة تطوعية كبرى لاعادة تنظيف وتأهيل المدينة السياحية في الحبانية تحت شعار (بطلبة جامعتنا نعيد الحياة للسياحة في محافظتنا ) .وخصصت الجامعة رابطا خاصا للراغبين بالتسجيل في الحملة التي تهدف للمساهمة بجهود اعادة الحياة للمدينة السياحية لتكون مكانا مناسبا لعقد مؤتمرات الجامعة العلمية ونشاطاتها الثقافية لما تتميز […]

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