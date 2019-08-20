مصر تسير في طريق التنمية بقوة وارادة من حديد

2019/08/20 | 21:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتح الرئيس السيسي صباح السبت احد اهم المشاريع القومية في مجال الزراعة والذي سيساهم بشكل كبير في تغيير خريطة مصر الزراعية نحو الأفضل

حيث افتتح الرئيس السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية وقد صممت الصوبات

بأحدث التقنيات العالمية وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة بين 3 إلى 12 فدانا بما يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

ويآتي هذا المشروع العملاق في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، والذي يهدف لان يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد هذا المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بالمنطقة ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

كما قام الرئيس بافتتاح مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة،

ويعتمد على ترشيد استخدام المياه يتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة الجدير بالذكر ان قطاع “محمد نجيب” للزراعات المحمية، افتتحت المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي أي منذ ستة شهور فقط وهو مايكشف لنا حجم الإنجاز والسرعة في تنفيذه .

وقد تشرفت بحضور الافتتاح ضمن نخبة من الإعلاميين واستمعت الي كلمة الرئيس السيسي التي حملت رسائل مهمة وحازمة للجميع بأنه لن يسمح بالفساد مهما كلفه الأمر كمااكد الرئيس خلال كلمته علي ان مصر تسير على طريق التنمية والتعمير بقوة وإرادة من حديد وشدد الرئيس علي أن العمل هو السبيل الأساسي لتقدم ونهضة أي دولة.

وحول دور التنمية كسلاح في مواجهة الإرهاب قال الرئيس بالنص ( لما بنفتح مشروع جديد بيكون في العلن، مش بنخبي حاجة، لكن اللى بيتآمر بهدف التدمير بيبقى في الخفاء، ولا يوجد أي بلد ممكن يتقدم بالتدمير والتخريب، فهذا ضد كل السنن الدينية، لكن البلاد بتتقدم بالبناء والتعمير ) .

وأوضح الرئيس ان فكرة الإرهابيين مبنية على استنزاف قدرات الدول في صراع لا ينتهي في صالح من صنع هذا الصراع، لكن إحنا عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا.

كما قال الرئيس اننا نهدف لضبط آليات السوق من خلال مسارات جديدة أو غير تقليدية وقال الرئيس ( إننا ندي الناس فلوس مش كفاية لازم نخلق فرص عمل ليهم ) وأشار الي ان ( الدولة تتصدي لمشكلات مفيش رجل أعمال يرضى أو يقدر يضخ الأموال دي في المناطق دي ) .

ولفت الي ان (هذا المشروع ده مهم جدًا وياريت نطلع الإعلام الخارجي على هذا المشروع، ليرى رؤية مصر في تنفيذ المشروعات الضخمة ) وأشار الرئيس الي ان تدخل الدولة بمشروع الصوب الزراعية هدفه ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض حتي تنخفض الأسعار كما اكد الرئيس علي ضرورة مراعاة صغار المزارعين حتى لا يتوقفون عن الإنتاج مما قد يتسبب في مشكلة.

ختاما فان هذا المشروع وغيره من المشاريع القومية العملاقة تكشف لنا عن وعي الرئيس ورجاله المخلصين بمصلحة الوطن وسعيهم الدؤوب لوضع مصر بمكانها الصحيح الذي تليق به مصر بين الأمم .

حفظ الله مصر والمصريين .

المقال منشور بالتزامن مع صحيفة الجمهورية المصرية

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