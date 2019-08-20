2019/08/20 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جانبا من مراسلات وجهها إلى السعودية، مخاطبا وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل.

وقال ظريف خلال لقائه مع الجالية الإيرانية في السويد، يوم أمس الاثنين: "عندما كنت في الكويت قلت للكويتيين إننا مستعدون للحوار مع السعودية منذ الغد إذا كانت هي مستعدة لذلك".وتابع قائلا: "السعوديون كانوا يتكلمون بشكل عجيب، يقولون إن ظريف لا قيمة له ومشكلتنا مع الجنرال (قاسم) سليماني.



لكي تعرفوا أنهم يكذبون، عندما أصبحت وزيرا، تحدثت إلى قاسم سليماني واقترحنا على سعود الفيصل أننا مستعدون للحوار بشأن اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وأبلغتهم في رسالتي إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع السيد سليماني".إقرأ المزيدالأمن القومي الإيراني: السعودية تهدف لمزيد من التعاون مع طهرانالأمن القومي الإيراني: السعودية تهدف لمزيد من التعاون مع طهرانوقال ظريف إنه تلقى من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ردا، بأنه "لا علاقة لكم (أنتم الإيرانيون) بالعالم العربي".وأضاف: "الآن ترون هل لنا علاقة بالعالم العربي أم لا؟ لقد هزموا في سوريا واليمن وسجنوا رئيس وزراء لبنان..



أنا أدعم العلاقات مع دول الجوار، لقد بذلت ضغوطا لتحسين العلاقة مع دول الجوار ودفعت الثمن ولا أزال مستعدا لدفع المزيد".وقال ظريف: "لا تتخيلوا أن قطع العلاقة معنا ليس ذنبا، في عهد آية الله رفسنجاني كانوا يقولون ينبغي قطع رأس الأفعى..



إيران أكبر بكثير من أن تتعرض لها إسرائيل".وأكد أن الجانب الآخر لا يكترث "بمن يحكم إيران سواء إصلاحي أو محافظ أو علماني، وأيا كان من يحكم إيران فهي لقمة كبيرة على إسرائيل، لقد وقف الإيرانيون على أرجلهم لأربعين عاما، ولهذا فهم غير قادرين على تحمل إيران كما هي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: قلت للسعوديين إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع سليماني) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: قلت للسعوديين إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).