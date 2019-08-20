قوة من الحشد تداهم مقرا لسرايا الخرساني وتعتقل 20 مقاتلا

2019/08/20 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء، بأن قوة من الحشد الشعبي داهمت مقراً لسرايا الخراساني في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “القوة داهمت مقراً تابعاً لفصيل سرايا الخراساني في محافظة ديالوأضاف أن القوات “اعتقلت العشرات منهم ولم تعرف الوجهة التي أُقتيدوا إليها لغاية الآن”، لافتاً إلى أن “عدد المعتقلين بلغ أكثر من 20 شخصاً”.ولم يفصح المصدر عن الاسباب التي مداهمة المقر واعتقال مقتالي الفصيل.

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