مشعان يتساءل: من منح الاذن للطائرة القاصفة لقاعدة بلد؟

2019/08/20 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق عضو البرلمان السابق مشعان الجبوري على القصف الذي وقع قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.واثار الجبوري في تدوينة على حسابه بتويتر تساؤلا حول كيفية دخول الطائرة الى الاجواء العراقية واستهداف القاعدة بعد حصر صلاحية منح الموافقات للطيران بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شخصيا.

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