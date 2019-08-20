صراع داخل مجلس قضاء الإصلاح المحلي بذي قار على انتخاب قائممقام

2019/08/20 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الصراع على منصب قائممقام قضاء الإصلاح بلغ ذروته بين المتنافسين على المنصب.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "5 مرشحين يتنافسون على منصب قائممقام قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار والذي تجرى انتخاباته يوم الأحد المقبل"، لافتا إلى أن "الصراع بين المتنافسين بلغ ذروته حيث تم عقد مجموعة من الجلسات السرية بين أعضاء المجلس المحلي للقضاء البالغ عددهم 18 عضوا".





وتابع، أن"المرشحين للمنصب هم، احمد ناظم فارس، عبدالباري دايش عجيل، اسعد عبدالحسين جعاز، شامل ابراهيم دايخ، وناصر علي البوحسين"، مشيراً إلى أن"أبرز المرشحين للمنصب عبدالباري دايش عجيل العمري".

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