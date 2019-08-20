التلفزيون الاسرائيلي: العراق هو الخط الامامي الجديد للجبهة

2019/08/20 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصفت القناة الثانية عشر الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، العراق على انه الخط الامامي الجديد في جبهة حرب.

وقالت القناة عبر تقرير متلفز ترجمته "الغد برس"، حول الهجوم على قاعدة بلد الجوية، ان "العراق وعلى ما يبدوا قد تحول الى الخط الامامي الجديد في الحرب".

واكدت القناة ان الحريق الذي اندلع في مخزن تابع لاحد الفصائل المسلحة في العراق اتى نتيجة لــ "هجوم جوي غامض، استهدف صواريخ بحوزة مجموعة مسلحة تابعة لايران".

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