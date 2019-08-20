2019/08/20 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت عمليات الرصد المباشرة من تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” ولأول مرة عن وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري بحجم الأرض خارج نظامنا الشمسي، يدور على غرار نجم في المجرة.وجاء الكشف الجديد في دراسة نشرتها دورية “نيتشر” العلمية الاثنين، وذكرت أن سطح ذلك الكوكب البعيد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناسا” تكتشف كوكبا عملاقا خارج مجموعتنا الشمسية المركز الخبري الوطني.

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