مقتل مواطنين روسيين في تحطم مروحية في اليونان

2019/08/20 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة الروسية في أثينا، مصرع اثنين من المواطنين الروس، إثر تحطم طائرة مروحية في اليونان.وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، إن قائد الطائرة، وهو مواطن يوناني، لقي حتفه أيضا في الحادث.وذكر بحسب وكالة ” نوفوستي ” أن مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في […]

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