ما فائدة العملات المعدنية في الوقت الحالي .. المشاط يوضح

2019/08/20 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو إدارة المجلس الاقتصادي العراقي صادق المشاط, على تصريحات اللجنة المالية البرلمانية حول سعي الحكومة العراقية لإعادة العمل بالعملات المعدنية.

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