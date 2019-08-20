الطاعون يفتك بالولايات المتحدة

2019/08/20 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رصد الأطباء تفشي وباء الطاعون بين كلاب المروج في ولاية كولورادو، ما اضطر السلطات إلى إغلاق محمية Rocky Mountain Arsenal.بحسب صحيفة The Independent وتفيد صحيفة The Independent، بأن عدوى المرض تنتشر عن طريق البراغيث التي تلسع هذه القوارض (كلاب المروج) وتعديها بعصيات الطاعون التي تسمى علميا Yersinia pestis.وقد قرر الخبراء منع […]

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