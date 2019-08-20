آرسنال يرفض رحيل لوكاس توريرا إلى ميلان الإيطالي

2019/08/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية رفض نادي آرسنال الإنجليزي رحيل نجمه الأوروغوياني لوكاس توريرا، على الرغم من محاولات ميلان الإيطالي الضغط بقوة على الفريق اللندني من أجل التعاقد معه منذ فترة، سعيًا لإعادته إلى إيطاليا مرة أخرى.

وأبدى الروسونيري اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع توريرا، خاصةً مع تعيين جيامباولو مدربًا جديدًا للفريق هذا الصيف، لذا يسعى لتدريب توريرا مرة أخرى.وقال بابلو بينتاكور وكيل أعمال اللاعب، إن الغانرز رفضوا رحيل اللاعب إلى ميلان، ولا توجد لديهم أي نية للتفريط فيه في سوق الانتقالات الحالي.ذكر أن توريرا كان قد انضم لآرسنال في الصيف الماضي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من أنه كان من أهم اللاعبين في الموسم الماضي، لكنه لم يشارك أساسيًا في الموسم الجديد حتى الآن.انتهى

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