وزير الدفاع من قاعدة بلد: سيطرنا على حرائق كدس العتاد وننتظر تحقيقاً معمقاً

2019/08/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الدفاع، نجاح الشمري، السيطرة على حريق انفجارات كدس أعتدة للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال الشمري خلال زيارته القاعدة مساء اليوم "تم السيطرة على حرائق كدس عتاد قاعدة بلد الجوية".وأضاف "ننتظر تحقيقا معمقا للتوصل لأسباب الانفجار".وكانت مديرية الدفاع المدني العامة، أعلنت استنفار طاقاتها لاحتواء حريق كدس العتاد في قضاء بلد.ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث انفجر كدس كبير للأسلحة والأعتدة تابع للحشد الشعبي في معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد الأثنين الماضي تسبب باستشهاد مدني واصابة 29 آخرين بسبب تطاير صواريخ وقذائف جراء الحريق.وترجح مصادر ان يكون الانفجار بفعل قصف صاروخي وتشير أصابع الاتهام الى اسرائيل التي لم تنكر نيتها استهداف مواقع الحشد الشعبي في العراق.وأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء، كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بما في ذلك موافقات تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية أو الأجنبية، ووجه بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.انتهى

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