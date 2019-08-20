2019/08/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، اليوم الثلاثاء،ان سيادة العراق تستحق جلسة طارئة للبرلمان يدين بها القصف، مشيراَ الى ان بعض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني لـ"العهد": سيادة العراق تستحق جلسة طارئة للبرلمان يدين بها القصف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني لـ"العهد": سيادة العراق تستحق جلسة طارئة للبرلمان يدين بها القصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).