2019/08/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع من قاعدة بلد :: لا اصابات بين المدنيين وتعرض بعض المنتسبين لحالات اختناق وتم اسعافهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/20 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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