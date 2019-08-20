وزير الدفاع يعلن من صلاح الدين السيطرة على حريق كدس عتاد الحشد بشكل كامل

2019/08/20 | 21:47

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، عن السيطرة على حريق كدس عتاد الحشد الشعبي في قاعدة ب...





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