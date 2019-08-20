ألمانيا تسمح باستقبال أطفال “الدواعش”

2019/08/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

سمحت

ألمانيا لأول مرة لأطفال يشتبه بانتماء آبائهم لتنظيم “داعش”، بالعودة

من شمال سوريا إلى أراضيها، مشيرة إلى أنها ستعمل على قدوم المزيد من هؤلاء

الأطفال.

وتواجه

ألمانيا، مثلها مثل دول غربية أخرى، قرارا صعبا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع

مواطنيها الذين ذهبوا للشرق الأوسط للانضمام لجماعات متطرفة مثل داعش.

وقال

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “سنسعى لأن يغادر المزيد من الأطفال

سوريا.



معظم هؤلاء أطفال صغار… لا يمكن تحميلهم مسؤولية أفعال آبائهم، ونحن نريد

أن نساعد بشيء”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتحتجز

قوات يقودها الأكراد في شمال سوريا، آلاف المنتمين لداعش، ومن بينهم أجانب ونساء

وأطفال.

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