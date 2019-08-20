2019/08/20 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..نادي الجيش السوري يطلب نقل مباراته في البطولة العربية أمام الفريق الموريتاني الى ملعب فرانسو حريري في اربيل

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