محمد البلداوي: طائرة مجهولة هي من استهدفت الحشد الشعبي جنوبي صلاح الدين

2019/08/20 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي أن تفجيرات قاعدة بلد الجوية هو استهداف جوي

ورجح البلداوي في تصريح، أن يكون الاستهداف تم بطائرة مجهولة، لافتا الى أن تفجيرات قاعدة بلد الجوية هدفها إضعاف القوات العسكرية العراقية، بمختلف صنوفها وجعلها غير قادرة على حماية البلاد.

وأضاف، أن التحالف الدولي بقيادة اميركا اثبت فشله بحماية الأجواء العراقية

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