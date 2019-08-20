اكتشاف شبكة أنفاق في جزر الكوريل

2019/08/20 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، أن بعثة الآثار العاملة في جزر الكوريل اكتشفت شبكة ممرات تحت الأرض في جزيرة إيتوروب.ويعتقد أن هذه الممرات ما تحت الأرض أنشئت خلال فترة الحرب العالمية الثانية.وقد تم حتى الآن دراسة ما يقارب من 100 متر فقط جرى خلالها اكتشاف سبع ممرات تحت الأرض، […]

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