2019/08/20 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع، نجاح الشمري، مساء الثلاثاء، إلى قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وذلك على خلفية حادث انفجار كدس للعتاد قرب القاعدة.وافاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، بنشوب حريق في كدس عتاد تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في مقر ملاصق لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين.وقال الشمري خلال زيارته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصل قاعدة بلد الجوية وينتظر تحقيقاً لمعرفة الأسباب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل قاعدة بلد الجوية وينتظر تحقيقاً لمعرفة الأسباب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل قاعدة بلد الجوية وينتظر تحقيقاً لمعرفة الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).