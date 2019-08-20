2019/08/20 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يعلن رفع الايقاف عن جميع اللاعبين الدوليين بمناسبة رفع الحظر الرسمي واستضافة البصرة تصفيات كاس العالم

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