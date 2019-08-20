امانة بغداد تعلن عن ثالث اعتداء على كوادرها خلال 24 ساعة فقط

2019/08/20 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ثالث اعتداء على كوادر الأمانة خلال 24 ساعة فقط.

وذكر بيان للأمانة تلقته "الغد برس"، ان "ملاكاتها في بلدية الاعظمية تعرض الى اعتداء طال كادرها البشري والآلي خلال حملة لإزالة التجاوزات ضمن منطقة الكسرة شمال بغداد، ما دعا الى نقل الموظف المصاب لتلقي العلاج وتسيير عدد من المعتدين الى الجهات المختصة".

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