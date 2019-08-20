توقف وحدات توليدية للكهرباء عن العمل في ذي قار

2019/08/20 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمديرية إنتاج الطاقة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن خروج وحدات توليدية عن العمل تسببت بانخفاض مستوى تجهيز الطاقة في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الوحدتين الثالثة والرابعة في مديرية إنتاج الطاقة بمحافظة ذي قار خرجتا عن العمل مما تسبب بانخفاض مستوى تجهيز الطاقة في المحافظة".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خروج الوحدة الثالثة كان بسبب خلل فني، بينما الوحدة الرابعة كان من المفترض عودتها إلى العمل قبل العيد الا ان الشركة المنفذة لعملها تلكأت بعملها دون مراقبة رئيس الوحدات التوليدية بمديرية إنتاج الطاقة كونه يتمتع بأيفاد برفقة الشركة في اوربا".

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