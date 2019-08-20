“بالفيديو” محطة تلفزيونية اسرائيلية تكشف عن استهداف محيط قاعدة “بلد” بغارة جوية جديدة

2019/08/20 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كشفت محطة تلفزيونية اسرائيلية عن استهداف محيط قاعدة “بلد” الجوية بغارات جوية جديدة.وافادت تقارير اسرائيلية بأن هذه الغارة هي الرابعة المبلغ عنها وتم تنفيذها داخل العراق لاستهداف معسكرات تابعة لفصائل في الحشد الشعبي.

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