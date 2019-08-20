2019/08/20 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s47cRqaFcww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي خالد - ليش يا قلبي (اوديو حصري) | 2019 | Ali Kaleed - Lesh Qalbe) نشر أولاً على موقع (قناة الرماس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي خالد - ليش يا قلبي (اوديو حصري) | 2019 | Ali Kaleed - Lesh Qalbe) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرماس).