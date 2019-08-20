حقائق وأسرار غريبة لا تعرفها عن الدموع

2019/08/20 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبكي عندما نحزن وعند الشعور بالألم الشديد أو الفرح الغامر، لكن لكل دمعة أسرارها، التي تختلف في الشكل والتركيب تبعاً لسببها.فما هي أنواع الدموع؟ وممَ تتكون؟ ولماذا يكون طعمها مالحاً؟ ومتى تبكي الحيوانات؟

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