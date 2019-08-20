القناة الثانية عشر الاسرائيلية تصف العراق على انه الخط الامامي الجديد في جبهة حرب

2019/08/20 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصفت القناة الثانية عشر الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، العراق على انه الخط الامامي الجديد في جبهة حرب.وقالت القناة عبر تقرير متلفز حول الهجوم على قاعدة بلد الجوية، ان “العراق وعلى ما يبدوا قد تحول الى الخط الامامي الجديد في الحرب”.واكدت القناة ان الحريق الذي اندلع في مخزن تابع لاحد الفصائل المسلحة في العراق ...

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